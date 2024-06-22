Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено до п’яти одиниць техніки. Також було пошкоджено ППО загарбників.
Також є інформація, що удари прийшлися на полігон біля селища Старий Крим та базуванню загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.
Інформації від окупантів щодо наслідків обстрілів наразі немає.
Раніше міськрада писала про те, що у місті було чутно вибухи та видно чорний дим.
“Можливий прильот або падіння уламків на 23-му мікрорайоні. Жителі пишуть, що чули вибух та видно чорний дим”, – йдеться у повідомленні, опублікованому о 12:47.
Нагадаємо, у п’ятницю, 21 червня, в порт Маріуполя прибув другий за тиждень російський танкер із дизпаливом. Як стверджує радник міського голови Петро Андрющенко, це може свідчити про те, що росіяни готуються до запуску залізниці до порту.
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