За попередньою інформацією, внаслідок сьогоднішніх обстрілів, в окупованому місті було влучання в базування окупантів.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено до п’яти одиниць техніки. Також було пошкоджено ППО загарбників.

Також є інформація, що удари прийшлися на полігон біля селища Старий Крим та базуванню загарбників біля військкомату у селищі Нікольське.

Інформації від окупантів щодо наслідків обстрілів наразі немає.

Раніше міськрада писала про те, що у місті було чутно вибухи та видно чорний дим.

“Можливий прильот або падіння уламків на 23-му мікрорайоні. Жителі пишуть, що чули вибух та видно чорний дим”, – йдеться у повідомленні, опублікованому о 12:47.

Нагадаємо, у п’ятницю, 21 червня, в порт Маріуполя прибув другий за тиждень російський танкер із дизпаливом. Як стверджує радник міського голови Петро Андрющенко, це може свідчити про те, що росіяни готуються до запуску залізниці до порту.