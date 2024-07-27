У суботу, 27 липня, в Маріуполі окупанти поклали квіти до меморіалу з нагоди Дня пам'яті дітей – жертв війни на Донеччині. Про те, що саме росіяни їх вбили, місцева псевдовлада замовчує.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Окупанти встановили банер на площі Свободи, на якому написано, що “з 2014 року на Донбасі загинули сотні дітей…”. Окупаційні пабліки повідомляють, що активісти та місцева псевдоадміністрація прийшли покласти квіти. Про те, що багато маріупольських дітей згинули у місті через російську блокаду – жодного слова, зазначає міськрада Маріуполя

“Але маріупольці пам’ятають, що саме російська авіація скидала авіабомби на будинки жителів, на Драмтеатр, де переховувалися жінки з дітьми, на Пологовий будинок, де були немовлята…”, – наголошується у дописі.

Зазначається, що до сьогодні неможливо встановити точну цифру загиблих дітей.

“Загарбники лише приховують свої злочини та встановлюють пам’ятники тим, хто вбивав мирних жителів. А про дітей цинічно згадують з пропагандистською метою, щоб виправдати загарбницьку війну”, – резюмує міськрада.