Росіяни в Маріуполі розпочали встановлення 50-метрового пам'ятника "Освободітєлям Донбасу" у формі якоря. Проєкт є частиною кампанії з насадження проросійських наративів замість відбудови житла для постраждалих мешканців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У тимчасово окупованому Маріуполі, де тисячі людей залишилися без даху над головою замість будівництва доступного житла для постраждалих від війни, окупаційна влада вирішила провести роботи зі встановлення 50-метрового пам’ятника терористам.

Росіяни сподіваються, що монумент у формі якоря стане символом міста та бути видимим з будь-якої точки. Водночас бюджет “проєкту” не розголошують, тоді як мешканці міста продовжують виживати без належних умов для життя.

У Спротиві наголошують, що цей пам’ятник є частиною масштабної кампанії з героїзації проросійських наративів і українофобських діячів, яку окупанти реалізують на всій захопленій території.

Нагадаємо, що окупанти створили фейковий реєстр об’єктів так званої культурної спадщини “федерального” значення, де серед іншого, є пам’ятники українофобам.