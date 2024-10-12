В школах окупованого Мелітополя відбуваються регулярні уроки, на яких бойовики Росгвардії агітують дітей вступати у військові виші.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що у середній школі №24 тимчасово окупованого Мелітополя відбуваються регулярні уроки, на котрих військові Росгвардії проводять агітацію серед дітей щодо вступу до військових вишів Росії.

Таким заходам активно сприяє директор школи – колаборант Михайло Щукін. Він зробив обов’язковим під час уроків плетіння маскувальних сіток для армії окупантів, а також змушує дітей та їх батьків до збору продуктових наборів, медикаментів, запчастин та коштів для російських військових.

За даними ЦНС, учням мелітопольських шкіл “рекламують” Новосибірський, Санкт-Петербурзький, Пермський та Саратовський військові інститути, різновиди професій у військовій справі, переваги “кар’єри” російського військового та розповідають про бойовий досвід у війні проти України.

Крім того, у Кремлі вирішили мілітаризувати вищу освіту на тимчасово окупованих територіях України, зокрема заплановано впровадити обов’язкові предмети з управління БпЛА.