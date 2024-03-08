В окупованому Мелітополі пролунав вибух на складі з боєприпасами російської армії, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі.

«Вчора (7 березня) «бавовнило» в Мелітополі – злетів у повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси”, – зазначив посадовець із посиланням на інформацію місцевих жителів.

Крім того, за його словами, «минулої ночі (7 березня) вибух зафіксовано в Токмаку, неподалік району Ковальсько-штампувального заводу». За словами Федорова, «цей район росіяни перетворили на військову базу».