Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

За його словами, про наявність громадянства свідчить інформація, отримана зі злитих російських баз даних.

На фотографіях, опублікованих Стерненком, можна побачити, що мер Одеси нібито зареєстрований у Росії за адресою: Московська область, місто Сергіїв Посад, вулиця Паркова, 5.

Сам паспорт було отримано ще у березні 2011 року. При цьому Стерненко зазначає, що у лютому 2022 року чиновник також оформив російську банківську картку.

Водночас Геннадій Труханов заперечує інформацію про російське громадянство.

“Історія з моїм начебто “російським громадянством” тягнеться з 2014 року, коли я вперше висунув свою кандидатуру на посаду мера Одеси. Вона тягнеться вже більше 10 років. Протягом цього часу зʼявляються якісь скани, фотографії та “витяги”, — пише мер Одеси.