Що наразі відомо:

▪️Інформація про падіння літака є перевіреною.

▪️Уся інформація про українських полонених на борту — непідтверджена. Вона поширюється тільки російськими ЗМІ.

▪️Деякі росзмі стверджують,що збитий Іл-76 патрулював Близький Схід, а не перевозив полонених і ставлять під сумніви офіційну версію Міноборони рф.

▪️Також джерела рф повідомили про 63 людей на борту літака, що впав. Попередньо, всі загинули.

▪️На поточний момент встановлено, що Іл-76 прямував за курсом “Бєлгород – Осколець”, тобто віддалявся від кордону України, а не наближався до нього.

▪️Офіційні джерела МО України повідомили, що з’ясовують ситуацію. Тому не ведіться на російські провокації та чекаємо офіційну інформацію від наших джерел.

▪️Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті.