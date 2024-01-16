В мережі зʼявилось відео, де співробітники проєкту розслідувань “Bihus.Info” ймовірно вживають накротичні речовини на новорічному корпоративі, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення до аудиторії з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з “Bihus.Info” здадуть тести на вживання наркотиків.

16 січня на YouTubе каналі “Народна правда” з’явилося відео з супроводжувальною анотацією “зворотня сторона “Bihus.Info”: нюхнули “фєну”, закинулись MDMА, курнули трави і погнали робити розслідування”.

Реакція Дениса Бігуса

Керівник Bihus.Info вже прокоментував ситуацію. Він зазначив, що на відео є частина команди проекту, а саме оператори. Журналісти, як стверджував ресурс “Народна правда” на YouTube, за словами Бігуса, наркотики не вживали.

“Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео – а саме вживання заборонених речовин кількома нашими колегами”, – говориться в описі до відео.

Бігус запевнив, що наслідком таких дій будуть жорсткі кадрові зміни. За його словами, така поведінка – це «вибір дорослих людей, проте за цей вибір у свідомій команді відповідає кожен».

Реакція Ярослава Юрчишина

Ярослав Юрчишин – Заступник голови партії «Голос», перший заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України IX скликання, голова комітету ВР з питань свободи слова. У своєму Facebook відреагував на “корпоратив” окремих працівників BIHUS.Info та зливу відео в мережу.

Посвідчення журналіста, прокурора чи депутата не є і не може бути підставою для порушення закону. Жодного. Але прихована зйомка, злив відео і тиск на медіа також неприпустимі. Упродовж цього тижня ми вже дізналися про 2 випадки атак на медійників — спершу несподіваний візит людей у формі до Юрій Ніколов тепер цілеспрямована робота проти Bihus.info. Очікую, що правоохоронні органи відреагують на це свавілля щодо ЗМІ. Необхідно з’ясувати, хто і з якою ціллю шпигував та завдяки кому матеріали потрапили в публічний доступ. Denys Bihus вже адекватно відреагував на ролик, заявивши, що його головні учасники більше у виданні не працюють. Думаю, це логічна реакція. Зі свого боку скажу, що я завжди поважав роботу українських журналістів-розслідувачів. І буду надалі підтримувати незалежних медійників, які викривають корупцію та інші злочини будь-якої влади, – зазначає Ярослав Юрчишин

Активіст Микола Виговський прокоментував, що “вживання наркотиків – не злочин. Незаконне стеження – злочин”

Також на скандал довкола Bihus.Info та наркотиків відреагувала Оксана Романюк – Директорка в Інститут Масової Інформації (ІМІ) на своєму Facebook .

