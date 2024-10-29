Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, які цілі на меті має програма "єПідтримки".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, програма має три основні напрямки:

Перша мета — матеріальна підтримка українських родин. Громадяни отримують додаткові кошти, які можна витратити на оплату послуг, зокрема комунальних, а також на придбання певних товарів, зокрема ліків.

Друга мета програми — активізація внутрішнього попиту на українські послуги та товари. «Вже запрацював «Національний кешбек», і держава здійснила перші виплати громадянам. Сума перевищує 37 мільйонів гривень», — зазначив Шмигаль, додавши, що до програми вже долучилися 2,4 млн українців і 1470 вітчизняних виробників.

Третя мета — демонстрація єдності українського суспільства заради стійкості та перемоги. Прем’єр-міністр підкреслив, що кошти з програми можна використати для підтримки української армії через донати, тим самим реінвестуючи частину допомоги у безпеку та оборону країни.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про виділення фінансової допомоги українцям у межах програми єПідтримка. Ця програма була розроблена з метою забезпечення населення додатковими коштами на критично важливі витрати та одночасно стимулює економіку, сприяючи розвитку внутрішнього ринку.