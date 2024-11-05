Колишній керівник підрозділу та ексначальник міжрегіонального управління Мін'юсту підозрюються у створенні корупційної схеми із закриття проваджень за хабарі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Львівської обласної прокуратури оголосили підозру ексначальнику одного з підрозділів міжрегіонального управління Міністерства юстиції, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди.

Раніше підозру отримав його безпосередній керівник, ексначальник управління. За даними слідства, обидва службовці налагодили схему отримання хабарів за закриття виконавчих проваджень.

Слідчі встановили, що хабар становив 70% від суми, яку боржник мав сплатити. Ці кошти передавалися через посередника, який теж фігурує у справі та вже отримав підозру.

“Після отримання неправомірних коштів, провадження закривалося, а арешт із майна та банківських рахунків боржника знімався без фактичної сплати боргу”, – йдеться в повідомленні прокуратури.

Задокументовано, що підозрювані, використовуючи корупційну схему, отримали близько 200 тис. грн. Наразі усіх учасників справи звільнено з посад, і слідчі дії тривають.

Розслідування проводиться слідчими Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно з працівниками СБУ в Івано-Франківській області.