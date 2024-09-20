Погіршення якості повітря у Києві спричинене горінням торфʼяників, інших екосистем та осінніми перепадами температур.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

“Станом на 10:00 у повітрі м.Києва та його околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Причина — горіння торф’яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму”, — йдеться в повідомленні.

Жителям столиці рекомендують:

обмежити перебування на вулиці; утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;

щільно зачиняти вікна та двері;

відмовитися від провітрювання квартири;

за можливості користуватися системами кондиціювання та очищення повітря; проводити вологе прибирання в житлових приміщеннях;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.

Водночас у МВС уточнили, що задимлення спричинене зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей.

За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок в приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер.

“На території України рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах, загальною площею близько 2 200 га. До робіт залучені близько 860 осіб та 201 одиниця техніки ДСНС, а також 3 пожежні потяги Укрзалізниці”, — зазначили у МВС.