У Міністерстві економіки України зазначають, програму "Український кешбек" запустять до кінця цього літа. Українцям повертатиметься частина сплачених коштів за товари на картку.

Про це повідомила очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко під час презентації каталогу виробників української с/г техніки, пише LIGA.net.

“Сподіваюсь, що у липні-серпні має бути запуск (програми кешбеку – ред.). Деталі ми потім розкажемо, але суть в тому, що українці, купуючи українські товари, будуть мати кешбек на свою картку. Це буде збільшувати лояльність до українського бренду і стимулювати українське виробництво”, – сказала міністерка.

За її словами, у державний бюджет заклали 45 млрд грн на підтримку вітчизняного виробника за різними програмами.

Завдяки цим програмам Мінекономіки розраховує на розвиток виробництва через стимулювання попиту, інвестиції в реальний сектор економіки і збільшення несировинного експорту.