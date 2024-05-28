Про це повідомила очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко під час презентації каталогу виробників української с/г техніки, пише LIGA.net.
“Сподіваюсь, що у липні-серпні має бути запуск (програми кешбеку – ред.). Деталі ми потім розкажемо, але суть в тому, що українці, купуючи українські товари, будуть мати кешбек на свою картку. Це буде збільшувати лояльність до українського бренду і стимулювати українське виробництво”, – сказала міністерка.
За її словами, у державний бюджет заклали 45 млрд грн на підтримку вітчизняного виробника за різними програмами.
Завдяки цим програмам Мінекономіки розраховує на розвиток виробництва через стимулювання попиту, інвестиції в реальний сектор економіки і збільшення несировинного експорту.
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