Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

“Бізнес продовжує активно бронювати своїх працівників завдяки порталу “Дія”. Станом на 14 серпня через “Дію” вже забронювали близько 160 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони. Цей процес відбувається автоматично, що дозволяє скоротити, як час подачі документів бізнесом, так і час очікування отримання результатів. Найбільш активно бронюють працівників підприємства із Київської, Дніпропетровської та Львівської областей”, — зазначила Свириденко.