Уряд забезпечив можливість для українських підприємств покривати потреби в електроенергії, використовуючи імпорт.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко заявив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, це дозволить бізнесу уникнути можливих обмежень у споживанні, особливо в умовах російських атак на енергосектор.

Галущенко підкреслив, що робиться акцент на розвиток імпорту з європейських країн, щоб забезпечити стійкість енергосистеми.

“Але є години, коли ми не вибираємо цей імпорт (електроенергії — ред.). Тому зараз проводимо роботу з підприємствами та бізнесом, щоб вони максимально контрактували імпорт, тим самим гарантовано забезпечивши себе електроенергією і посиливши стійкість енергосистеми”, — пояснив Галущенко.

Міністр нагадав, що такий досвід вже застосовувався у 2022 — 2023 роках.

“Закликаємо бізнес використовувати можливості імпорту, щоб ми збільшували обсяг електроенергії всередині країни”, — сказав міністр.

Також наголошено, що до підприємств, що імпортують електроенергію, не будуть застосовуватись обмеження енергопостачання, якщо такі заходи будуть введені.

Міністерство зауважує, що обсяг імпорту електроенергії, потрібний для уникнення відключень, має складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді у жовтні — квітні та 30% – у травні — вересні.