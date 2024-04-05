Міністерство оборони України планує запровадити у військових частинах посаду закупівельника та створити в агенціях із закупівель Наглядові ради. Про це 5 квітня заявив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков під час Форуму військових закупівель, як повідомляє пресслужба відомства.

“До цього часу у військових частинах не було спеціально навчених людей, які б професійно займалися саме закупівлями. Тепер ми плануємо усунути цю прогалину. Для цього ми побудували ефективну співпрацю зі Збройними силами України, зокрема з Генштабом та Силами логістики ЗСУ”, – сказав Кліменков.

Вжиття таких заходів планується в рамках реформи системи закупівель Міноборони. Раніше оборонне відомство передало функцію закупівельника двом агенціям: “Державному оператору тилу” та “Агенції оборонних закупівель”.

У лютому 2024 року Міністерство оборони України повідомляло, що запроваджує нову систему закупівель продуктів для ЗСУ відповідно до стандартів НАТО, аби усунути корупційні ризики.