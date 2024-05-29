Заяву міністра у середу наводить видання Bild.

За словами Пісторіуса, “в інтересах військової тактики і стратегії має бути зрозуміло, що ми не повинні публічно обговорювати, що можливо, що дозволено і що ми хотіли б бачити, а що ні”.

“Міжнародне право дозволяє все це. Те, що потім детально врегульовується між державами, як сказав вчора канцлер, є врегулюванням між державами”, – додав німецький міністр.

Пісторіус сказав, що хотів би тримати цю дискусію поза увагою громадськості.

“Я не вірю, що Кремль скаже нам, що він готовий робити, де він готовий використовувати яку зброю”, – сказав міністр.

Останнім часом серед західних партнерів України активізувались обговорення, щоб послабити обмеження на удари українських сил по Росії західною зброєю.