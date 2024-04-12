На полі бою почався новий етап війни, про що свідчить динаміка розвитку дронів, і незабаром для виконання важких та небезпечних завдань піхоту на передовій можуть замінити ефективні дрони.

Про це заявив уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець під час YouTube-програми «Лещенко запитує».

«До кінця цього року на поле бою вийдуть ефективні дрони, які вже, умовно кажучи, не літають, а їздять, повзають на землі, і в найближчий перспективі лінія розмежування буде насичена саме такими залізяками, які виконують саму тяжку, небезпечну роботу за людей. Ми достатньо близько наближаємось до цього моменту, коли з обох боків будуть машини», – висловився Бежевець.

Умовно кажучи, пояснив представник Міноборони, буде лінія одна, лінія інша (лінія розмежування між Силами оборони та ворогом), і між ними все повзає, стріляє, вбиває і не дає нічому живому цю лінію пересікти, тому що відразу вилітає, виїжджає вбиває, розстрілює. Умовно кажучи, додав Бежевець, це буде так звана «війна термінаторів».