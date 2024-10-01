Міністр оборони Рустем Умєров оголосив про проведення деяких кадрових та системних змін. До уряду вже подані заяви на звільнення декількох заступників.

Про це повідомив Рустем Умєров.

Так, міністр оборони підписав подання до Кабміну про звільнення кількох заступників міністра оборони:

Станіслава Гайдера — він перейде на посаду керівника Офісу міністра;

— він перейде на посаду керівника Офісу міністра; Олександра Сергія;

Юрія Джигира (він відповідав за економічну складову Міноборони);

(він відповідав за економічну складову Міноборони); Людмили Дараган (вона була державним секретарем Міноборони).

Разом з цим Умєров планує нові призначення, про які повідомить окремо.

Також міністр оборони оголосив про реформу системи оборонних закупівель. Так, «Спецтехноекспорт» переходить від підпорядкування Головного управління розвідки до Міноборони. Умєров поставив завдання завершити процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами.

Також реформи торкнуться інших держпідприємств — «Агентства оборонних закупівель» і «Державного оператора тилу». За словами Умєрова, такі процеси наближатимуть компанії до стандартів НАТО.

Разом з цим Умєров наголосив, що система Міністерства оборони — Збройні сили, Головне управління розвідки та Державна спеціальна служба транспорту — під час воєнного стану є «закритим периметром».

«Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі», — пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони звільнив Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка з посад заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Сам він звільнення своїх підлеглих не погоджував.

Деякі чиновники вказували, що таке рішення нібито ухвалили в Офісі президента, щоб послабити Буданова. Журналісти пишуть, що навесні 2024 року стосунки керівника розвідки та голови Офісу президента Андрія Єрмака начебто зіпсувалися.