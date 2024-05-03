Про це йдеться у відповідному наказі Міноборони України на сайті Верховної ради.
Як зазначається у додатку із розкладом хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві, громадяни можуть поділятися на кілька категорій:
- Придатні
- Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони
- Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку
- Тимчасово непридатні. Потребують лікування
- Непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців
Військовозобов’язані з клінічно вилікуваним туберкульозьом є придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. А військовозобов’язані із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій потрапляють у категорію придатних.
Військовозобов’язані з інфекційними хворобами, що передаються статевим шляхом А50-А79 (сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та мікоплазмами) є тимчасово непридатними та потребують лікування.
Військовозобов’язані з хворобою, зумовленою ВІЛ (стабільною) або безсимптомним носійством ВІЛ, з імунною компенсацією, вважаються придатними — на відміну від тих, у кого хвороба, зумовлена ВІЛ (прогресуюча), з імунною декомпенсацією.
Люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Військовозобов’язані з легкими психічними проявами вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ.
При цьому люди з шизофренією, шизотиповими та маячними розладами, афективними розладами з часто повторюваними фазами вважаютьмя непридатними.
- З 18 травня оновити дані в ТЦК мають абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років, — Генштаб
- Громадяни з повістками все одно можуть звертатися до рекрутингових центрів, — МОУ
- Військово-лікарська комісія є обов’язковою навіть при умові відстрочки