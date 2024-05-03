Про це йдеться у відповідному наказі Міноборони України на сайті Верховної ради.

Як зазначається у додатку із розкладом хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві, громадяни можуть поділятися на кілька категорій:

Придатні

Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

Тимчасово непридатні. Потребують лікування

Непридатні до військової служби з переоглядом через 6 місяців

Військовозобов’язані з клінічно вилікуваним туберкульозьом є придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. А військовозобов’язані із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій потрапляють у категорію придатних.

Військовозобов’язані з інфекційними хворобами, що передаються статевим шляхом А50-А79 (сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та мікоплазмами) є тимчасово непридатними та потребують лікування.

Військовозобов’язані з хворобою, зумовленою ВІЛ (стабільною) або безсимптомним носійством ВІЛ, з імунною компенсацією, вважаються придатними — на відміну від тих, у кого хвороба, зумовлена ВІЛ (прогресуюча), з імунною декомпенсацією.

Люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Військовозобов’язані з легкими психічними проявами вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ.

При цьому люди з шизофренією, шизотиповими та маячними розладами, афективними розладами з часто повторюваними фазами вважаютьмя непридатними.