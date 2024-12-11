Про це повідомила пресслужба відомства.
Зокрема, українські Сили оборони отримали:
- Розвідувальні мультироторні дрони: 40 тисяч одиниць, зокрема понад 12 тисяч із можливістю роботи в нічний час.
- Розвідувальні дрони літакового типу: 5 тисяч одиниць, включно з моделями Shark, ГОР і Фурія.
- Ударні дрони глибинного ураження: 6 тисяч одиниць, такі як Ан-196 Лютий і Firepoint.
- Багаторазові ударні дрони: 2 тисячі одиниць (Nemesis, Кажан, Вампір).
- Багаторазові FPV-коптери: 5 тисяч одиниць.
- FPV-дрони-камікадзе: 1,1 мільйона одиниць, переданих через Держспецзв’язок на запит бойових підрозділів.
До кінця року заплановано передачу ще 100 тисяч безпілотників. У Міноборони зазначили, забезпечення військових сучасними дронами залишається одним із ключових пріоритетів оборонного відомства.
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