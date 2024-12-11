Про це повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, українські Сили оборони отримали:

  • Розвідувальні мультироторні дрони: 40 тисяч одиниць, зокрема понад 12 тисяч із можливістю роботи в нічний час.
  • Розвідувальні дрони літакового типу: 5 тисяч одиниць, включно з моделями Shark, ГОР і Фурія.
  • Ударні дрони глибинного ураження: 6 тисяч одиниць, такі як Ан-196 Лютий і Firepoint.
  • Багаторазові ударні дрони: 2 тисячі одиниць (Nemesis, Кажан, Вампір).
  • Багаторазові FPV-коптери: 5 тисяч одиниць.
  • FPV-дрони-камікадзе: 1,1 мільйона одиниць, переданих через Держспецзв’язок на запит бойових підрозділів.

До кінця року заплановано передачу ще 100 тисяч безпілотників. У Міноборони зазначили, забезпечення військових сучасними дронами залишається одним із ключових пріоритетів оборонного відомства.