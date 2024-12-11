За січень-листопад 2024 року Міністерство оборони України забезпечило Сили оборони понад 1,2 мільйона безпілотників різних типів.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, українські Сили оборони отримали:

Розвідувальні мультироторні дрони: 40 тисяч одиниць, зокрема понад 12 тисяч із можливістю роботи в нічний час.

40 тисяч одиниць, зокрема понад 12 тисяч із можливістю роботи в нічний час. Розвідувальні дрони літакового типу: 5 тисяч одиниць, включно з моделями Shark, ГОР і Фурія.

5 тисяч одиниць, включно з моделями Shark, ГОР і Фурія. Ударні дрони глибинного ураження: 6 тисяч одиниць, такі як Ан-196 Лютий і Firepoint.

6 тисяч одиниць, такі як Ан-196 Лютий і Firepoint. Багаторазові ударні дрони: 2 тисячі одиниць (Nemesis, Кажан, Вампір).

2 тисячі одиниць (Nemesis, Кажан, Вампір). Багаторазові FPV-коптери: 5 тисяч одиниць.

5 тисяч одиниць. FPV-дрони-камікадзе: 1,1 мільйона одиниць, переданих через Держспецзв’язок на запит бойових підрозділів.

До кінця року заплановано передачу ще 100 тисяч безпілотників. У Міноборони зазначили, забезпечення військових сучасними дронами залишається одним із ключових пріоритетів оборонного відомства.