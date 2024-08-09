Про це повідомляє Міноборони РФ.
“Протягом доби активними діями підрозділів угруповання військ “Північ” і резервів, що підійшли, ударами армійської авіації, вогнем артилерії припинялися спроби рейдових дій підрозділів супротивника вглиб російської території на курському напрямку”, — йдеться у повідомленні.
Міноборони окупантів стверджує, що “здійснило вогневе ураження” живої сили і техніки українських бійців біля населених пунктів Дар’їне, Гоголівка, Міловий у Суджанському районі, на західній околиці Суджі, а також біля Микільського в Курчатовському районі.
Раніше Міноборони РФ не повідомляло про бойові дії в Суджі.
Росіяни заявляють про знищення техніки у районі Південного (в Коренівському районі — ред.) і в районі населеного пункту Мартинівка (в Суджанському районі — ред.).
Крім того, окупанти пишуть, що авіацією і ракетами завдали ударів по Сумській області України.
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