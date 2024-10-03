У Міністерстві оборони Росії заявили, що вночі 3 жовтня їхня протиповітряна оборона нібито знищила 113 безпілотників у різних регіонах країни.

Про це йдеться в офіційному повідомленні російського оборонного відомства.

За їхніми словами, засоби ППО “перехопили та знищили 113 українських безпілотних літальних апаратів”.

“73 безпілотники — над Бєлгородською областю, 25 — над Воронезькою, 14 — над Курською та 1 — над Брянською областю”, — повідомляє Міністерство оборони РФ.

Губернатор Бєлгородської області Олександр Гладков уточнив, що в місті Старий Оскол внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів було пошкоджено три приватні будинки, поранено жінку.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що над регіоном було збито близько 30 безпілотників. Він додав, що уламки пошкодили приватні домоволодіння, але постраждалих немає.

Влада Курської та Брянської областей поки не прокоментувала нічну атаку безпілотників.