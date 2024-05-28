Цю інформацію надала заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Катерина Черногоренко, в ефірі телемарафону.

“Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок “Резерв+” не розсилаються. І поки що не плануються”, – розповіла Черногоренко.

Нагадаємо, що з 18 червня Міністерство оборони планує уможливити генерацію в системі “Резерв+” QR-коду. Цей QR-код дозволить надати витяг з реєстру “Оберіг”, який матиме таку ж юридичну силу, як і військово-обліковий документ.