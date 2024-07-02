Міноборони надало покрокову інструкцію, як згенерувати копію військово-облікового документа у застосунку "Резерв+" за кілька кліків.

Згідно з інструкцією, потрібно:

Зайти до додатку “Резерв+” та оновити інформацію.

Отримати документ з QR-кодом.

Натиснути три крапки біля документа.

Вибрати “завантажити PDF”.

Зберегти файл.

Роздрукувати та показувати всюди, де він необхідний.

З 18 червня військово-обліковий документ у Резерв+ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі.