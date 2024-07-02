Згідно з інструкцією, потрібно:
Зайти до додатку “Резерв+” та оновити інформацію.
Отримати документ з QR-кодом.
Натиснути три крапки біля документа.
Вибрати “завантажити PDF”.
Зберегти файл.
Роздрукувати та показувати всюди, де він необхідний.
З 18 червня військово-обліковий документ у Резерв+ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.
Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі.
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