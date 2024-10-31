Електронні відстрочки від мобілізації стануть доступними у мобільному застосунку "Резерв+" вже наступного місяця, проте спочатку вони будуть доступні не для всіх.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в етері телемарафону.

За словами Черногоренко, сервіс електронних відстрочок вже реалізовано і наразі проходить активне тестування. Очікується, що оновлення програми з новими функціями вийде в листопаді.

Хто першим отримає електронні відстрочки

Першими електронні відстрочки отримають люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. У подальшому сервіс буде доступний також для багатодітних батьків.

Заступниця міністра зазначила, що впровадження цієї функції стало можливим завдяки плідній співпраці різних міністерств, зокрема Міністерства оборони та Міністерства освіти і науки.

“У першу чергу відстрочки для людей з інвалідністю безпосередньо. І працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок. Рухаємося до того, щоб всі категорії, які мають на відстрочку, могли оформити її онлайн”, – додала вона.

Заступниця міністр наголосила, що “Резерв+” розвивається як повноцінна альтернатива ТЦК. Згодом всі сервіси, які надає ТЦК, будуть доступні в мобільному застосунку.