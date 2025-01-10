Цьогоріч українським військовослужбовцям почнуть видавати "Пакунок пораненого", до складу якого увійде адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд. Загалом набір міститиме 30 різних позицій, розроблених з урахуванням потреб поранених військовослужбовців.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, новий адаптивний одяг значно спрощує надання медичної допомоги.

“Новий одяг не потрібно знімати — достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя. Турбота про наших захисників — наш обов’язок і пріоритет”, — наголосив Кліменков.

Набір також включає засоби гігієни, необхідні в перші дні перебування у медичних закладах, і спеціальний посуд, який полегшує прийом їжі та пиття. Для захисниць України набір адаптують відповідно до їхніх потреб.

“Пакунок пораненого” видаватимуть з моменту надання медичної допомоги у стабілізаційних пунктах або стаціонарних медичних закладах.

Тестування адаптивного одягу відбулося у жовтні 2024 року на Запорізькому напрямку. Для запуску проєкту Кабінет Міністрів України має ухвалити постанову щодо фінансування.