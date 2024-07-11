Міністерство оборони США в четвер, 11 липня, підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів.

Відповідну інформацію було опубліковано у пресрелізі відомства.

Новий пакет військової допомоги США надаватиметься в межах механізму PDA (Presidential Drawdown Authority), який передбачає постачання зброї безпосередньо зі складів американської армії.

До нового пакету допомоги увійшло:

Батарея системи ППО Patriot;

Боєприпаси для NASAMS і HIMARS;

Зенітні ракети для Stinger;

Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

Протитанкові керовані ракети TOW;

Протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

Боєприпаси до стрілецької зброї;

Підривні боєприпаси.

Також пакет містить запчастини, обладнання для технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

“Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією”,— йдеться у повідомленні міноборони США.