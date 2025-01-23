Мобілізація студентів, аспірантів, науковців, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників, які мають право на відстрочку, не планується.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Публікація Лісового стала відповіддю на заяву народного депутата Романа Грищука, який припустив можливість мобілізації студентів та викладачів під час канікул.

“Щодо інформації, яка поширюється в мережі стосовно мобілізації студентів та викладачів. Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, не передбачається”, – запевнив очільник Міносвіти.

За словами міністра, на урядовому рівні це питання не обговорюється. Крім того, будь-які суперечності у підзаконних актах або документах, ініційованих ЦОВВ, що можуть виникати у контексті цього питання, будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію.

Реакція Міноборони

Водночас, у Міністерстві оборони додали, що уряд України оновив правила надання відстрочки від мобілізації для студентів і педагогів. Зміни внесено постановою КМУ №1558 від 31 грудня 2024 року.

Здобувачі освіти, включаючи студентів професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, а також інтернів і докторантів, тепер отримуватимуть відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців. Раніше цей термін становив три місяці.

Педагогічні працівники матимуть відстрочку до завершення навчального року (з 1 вересня по 31 серпня), якщо вони працевлаштовані на ставку не менше ніж 0.75. Це підтверджується навчальними планами закладу освіти.

Зазначається, що канікули та завершення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку.