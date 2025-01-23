Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Публікація Лісового стала відповіддю на заяву народного депутата Романа Грищука, який припустив можливість мобілізації студентів та викладачів під час канікул.
“Щодо інформації, яка поширюється в мережі стосовно мобілізації студентів та викладачів. Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, не передбачається”, – запевнив очільник Міносвіти.
За словами міністра, на урядовому рівні це питання не обговорюється. Крім того, будь-які суперечності у підзаконних актах або документах, ініційованих ЦОВВ, що можуть виникати у контексті цього питання, будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію.
Реакція Міноборони
Водночас, у Міністерстві оборони додали, що уряд України оновив правила надання відстрочки від мобілізації для студентів і педагогів. Зміни внесено постановою КМУ №1558 від 31 грудня 2024 року.
Здобувачі освіти, включаючи студентів професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, а також інтернів і докторантів, тепер отримуватимуть відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців. Раніше цей термін становив три місяці.
Педагогічні працівники матимуть відстрочку до завершення навчального року (з 1 вересня по 31 серпня), якщо вони працевлаштовані на ставку не менше ніж 0.75. Це підтверджується навчальними планами закладу освіти.
Зазначається, що канікули та завершення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку.
“Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці”, — зазначили в Міноборони.
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