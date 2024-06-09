Нещодавно заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак заявила про те, що українцям варто самостійно забезпечувати свою старість, а для цього треба працювати якомога довше, допоки фізично це можливо. Цю пораду вже понад тиждень активно обговорюють у мережі.

Це спонукало Дарію Марчак дати пояснення в інтерв’ю OBOZ.UA.

За словами представниці Мінсоцполітики, буде несправедливо підвищити пенсійний вік для всіх громадян до 65 років.

«У нас сьогодні значна частина пенсіонерів виходять на пенсію раніше, ніж у 60 років чи навіть ніж у 55 років. Тому передусім нам потрібно зробити так, щоб правила виходу на пенсію були рівними. Підвищувати пенсійний вік для одних, у той час, як значна кількість громадян може виходити на пенсію до досягнення цього віку (інколи суттєво раніше), – це намагатись вирішити проблеми системи за рахунок тих, хто і зараз вже працює довше за інших», – зазначає Марчак.

Втім посадовиця додала, що в будь-якому разі треба пояснювати, чому всі люди мають бути зацікавлені в більш пізньому виходу на пенсію.

«Бо, по-перше, це суттєво збільшить вашу власну пенсію (на 0,5% за кожен додатковий місяць після 60 років і 0,75% – якщо відстрочка більш ніж на 5 років. Приміром, якщо ви отримуєте сьогодні заробітну плату на рівні середньої по країні, у вас уже 35 років стажу, то ви маєте право вийти на пенсію в 60 років. Але якщо ви добровільно відтермінуєте свій вихід на пенсію до 65 років, то розмір вашої пенсії збільшиться від 5424 грн до 7050 грн (або на 30%)», – йдеться в повідомленні.

Також Марчак не оминула необхідності своєчасно сплачувати податки, оскільки це впливає на виплату та розмір пенсій.

«Якби всі українці працездатного віку сьогодні працювали й сплачували внески, пенсії були б суттєво вищі. Це якраз створювало б стимул і люди зрозуміли, що вони можуть отримувати хороші пенсії», – наголосила заступниця міністра соцполітики.