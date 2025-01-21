Міністерство цифрової трансформації забезпечить стабільну роботу спрощеної системи перебронювання працівників через додаток "Дія" з 22 січня до 1 березня. Це дозволить критично важливим підприємствам оформлювати бронювання без 72-годинного очікування.

Як повідомила заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль в ефірі телемарафону, збоїв у системі не передбачається завдяки чіткому покроковому алгоритму, який має виконати керівник підприємства.

Якщо бронювання працівника закінчилося, керівник підприємства повинен:

Зайти у “Дію”. Обрати послугу бронювання. Ввести дані працівника. Відправити заявку в обробку.

Якщо підприємство вже отримало оновлений статус критичності, заявка буде опрацьована без 72-годинного очікування.

Якщо у працівника діюче бронювання:

У випадку, коли бронювання, наприклад, закінчується 20 лютого, керівник може заздалегідь анулювати чинне бронювання й одразу подати нову заявку.

“У такому випадку, якщо критичність вже є за новими критеріями, працівник також отримує бронювання протягом 72 годин, якщо він відповідатиме всім критеріям. Таким чином, керівник підприємства заздалегідь зможе перебронювати працівників, які є важливими для підприємства,” – зазначила Коваль.