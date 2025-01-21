Як повідомила заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль в ефірі телемарафону, збоїв у системі не передбачається завдяки чіткому покроковому алгоритму, який має виконати керівник підприємства.
Якщо бронювання працівника закінчилося, керівник підприємства повинен:
- Зайти у “Дію”.
- Обрати послугу бронювання.
- Ввести дані працівника.
- Відправити заявку в обробку.
Якщо підприємство вже отримало оновлений статус критичності, заявка буде опрацьована без 72-годинного очікування.
Якщо у працівника діюче бронювання:
У випадку, коли бронювання, наприклад, закінчується 20 лютого, керівник може заздалегідь анулювати чинне бронювання й одразу подати нову заявку.
“У такому випадку, якщо критичність вже є за новими критеріями, працівник також отримує бронювання протягом 72 годин, якщо він відповідатиме всім критеріям. Таким чином, керівник підприємства заздалегідь зможе перебронювати працівників, які є важливими для підприємства,” – зазначила Коваль.
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