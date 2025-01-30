Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

“Мінцифра продовжує виявляти та блокувати незаконні онлайн-казино, а також протидіяти їхній рекламі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше за ініціативою Президента щодо обмеження азартних ігор команда Міністерства зверталася до Apple та Google, а також налаштувала фасттрек з Apple щодо блокування таких застосунків.

Лише за 2024 рік за зверненням Мінцифри заблокували:

  • 92 застосунки AppStore
  • 26 застосунків Play Market.

Крім того, за розпорядженням Держспецзв’язку було видалено ще 4 460 сайтів онлайн-казино.

У Міністерстві також наголосили, що для повідомлення про незаконне казино в Apple та Google можна написати на електронну пошту [email protected] з темою листа “Блокування казино”.