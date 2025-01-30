Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
“Мінцифра продовжує виявляти та блокувати незаконні онлайн-казино, а також протидіяти їхній рекламі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше за ініціативою Президента щодо обмеження азартних ігор команда Міністерства зверталася до Apple та Google, а також налаштувала фасттрек з Apple щодо блокування таких застосунків.
Лише за 2024 рік за зверненням Мінцифри заблокували:
- 92 застосунки AppStore
- 26 застосунків Play Market.
Крім того, за розпорядженням Держспецзв’язку було видалено ще 4 460 сайтів онлайн-казино.
У Міністерстві також наголосили, що для повідомлення про незаконне казино в Apple та Google можна написати на електронну пошту [email protected] з темою листа “Блокування казино”.
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