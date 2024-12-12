Міністерство цифрової трансформації України презентувало чотири масштабні проєкти, покликані знизити корупційні ризики та зробити державні сервіси максимально прозорими.

Про це повідомив глава відомства Михайло Федоров.

Одним із головних нововведень стане автоматизація процесу розмитнення автомобілів через платформу “Дія”. Це дозволить усунути необхідність втручання посадових осіб, що раніше створювало корупційні ризики.

Іншим важливим кроком є впровадження системи “еАкциз”, яка дозволить відстежувати рух тютюнових і алкогольних товарів. Завдяки цьому громадяни зможуть через “Дію” перевірити легальність продукції, а держава зменшить втрати від тіньового ринку.

Ще один важливий проєкт — створення електронного нотаріату. Зокрема, планується запуск першого пілотного сервісу, який дозволить отримувати нотаріальні послуги через відеозв’язок. Це зробить процес простішим і прозорішим.

У будівельній галузі новації також обіцяють знизити корупційні ризики: запроваджений Містобудівний кадастр вже містить інформацію про всі об’єкти, а в подальшому дозволить уникати маніпуляцій із документацією.