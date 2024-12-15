Про це написав український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

“За Старими Тернами на південь просування окупантів відновилося після кількох днів меншої інтенсивності боїв. Якщо ми зможемо якомога довше утримувати Дачне (західніше Курахового), то ворог не уникне боїв за Курахівську ТЕС”, — зауважив кореспондент.

Мирошников нагадав, що площа промзони ТЕС майже співмірна з територією комбінату “Азовсталь”, однак “цього разу це може бути не в умовах тотального оточення щільністю 70 км”.

“Якщо вдасться на ТЕС навʼязати бої, то, за умови утримання Дачного, там можна довго стримувати ворога. Але, звісно ж, подивимося. Бо все знову може змінитися дуже швидко”, — зазначає Мирошников.