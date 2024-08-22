Про це написано на прокремлівському каналі ТАСС та місцевому ресурсі 161.ru.

ТАСС, посилаючись на медичні служби, повідомляє про щонайменше 47 потерпілих, тоді як 161.ru інформує про 29 постраждалих. Цю інформацію кореспонденту видання підтвердили в уряді Ростовської області.

Раніше стало відомо, що в результаті пожежі на нафтобазі в Пролетарську постраждали 42 рятувальники. За день до цього на об’єкті стався ще один вибух. Як зазначають у ТАСС з посиланням на оперативні служби, пожежники змогли ліквідувати загоряння шести резервуарів з паливом у Пролетарську.

Нагадуємо, що в ніч на 18 серпня нафтобазу в Ростовській області РФ атакували українські БпЛА.