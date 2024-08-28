Міністерство закордонних справ Молдови спростувало неправдиву інформацію, поширену російськими ЗМІ, про нібито транзит біоматеріалів з України до США через територію Молдови.

Про це повідомляє NewsMaker.

У МЗС Молдови заявили, що поширене російськими онлайн-ресурсами повідомлення про залучення Молдови до міфічної схеми масового експорту біологічного матеріалу є повною вигадкою.

Також у відомстві наголосили, що ця інформація є частиною серії фейків, які російська пропаганда використовує для просування твердження про можливе використання Україною біологічних речовин у майбутньому.

Новим елементом цієї дезінформації стало твердження, що Молдова нібито залучена до цього процесу на логістичному рівні. МЗС підкреслило, що це неправдива інформація, спрямована на створення плутанини, дискредитацію влади Молдови та її європейського курсу. Фейкова новина з’явилася спеціально на День незалежності Молдови, щоб затьмарити свято та спричинити розбіжності.

Міністерство додало, що Молдова суворо дотримується всіх міжнародних стандартів щодо запобігання поширенню біологічної зброї.