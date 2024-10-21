Про це повідомили на сайті Центральної виборчої комісії.

На референдумі щодо внесення до Конституції положення про європейське майбутнє Молдови 50,46% виборців (751 235 осіб) висловилися за, а 49,54% (737 639 осіб) – проти. Різниця між кількістю голосів прихильників євроінтеграції та її противників склала 13 596 на користь тих, хто підтримав.

Хоча Молдова готується закріпити свою європейську інтеграцію в основному законі, суспільна думка щодо цього розділилась. Позитивним імпульсом для цього кроку стала активна позиція діаспори. Натомість, мешканці Молдови демонструють неоднозначне ставлення до зближення країни з ЄС.