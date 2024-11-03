У неділю, 3 листопада, у Молдові розпочався другий тур президентських виборів, у який вийшли чинна президентка країни Мая Санду та колишній генпрокурор країни Олександр Стояногло.

Про це повідомляє молдавське видання Point.

Виборчі дільниці країни відкрились о 07:00 ранку за місцевим часом і закриються ввечері о 21:00.

У першому турі президентських виборів Мая Санду отримала 42,49% голосів виборців, а її основний опонент Олександр Стояногло – 25,95%. Другий тур виборів відбувається, оскільки жоден із кандидатів не подолав бар’єр у 50%.

Одночасно з виборами президента громадянам запропонували відповісти на запитання про те, чи підтримують вони “внесення змін до Конституції з метою приєднання Республіки Молдова до ЄС”. Всупереч результатам численних соцопитувань, які пророкували переконливу перевагу голосів “за” на референдумі, кількість тих, хто підтримав євроінтеграцію, становила 50,35%, проти проголосували 49,65%.

Зауважимо, що депутат Верховної ради України Олексій Гончаренко прибув до Молдови для нагляду за другим туром президентських виборів, про що повідомив у своєму Telegram-каналі.