У неділю, 20 жовтня, громадяни Республіки Молдова обирають президента на наступні чотири роки. Цього ж дня проводиться конституційний республіканський референдум щодо європейського вектора країни.

Про це пише видання Point.

У президентських виборах участь беруть 11 кандидатів. Чинна проєвропейська президентка Молдови Мая Санду лишається найбільш популярною з-поміж кандидатів та сподівається переобратися на новий строк.

На референдум також винесено проєкт закону про зміну Конституції Республіки Молдова, висловлений питанням: “Ви підтримуєте зміну Конституції з метою вступу Республіки Молдова до Європейського Союзу?”.

Виборчі дільниці у Молдові працюють з 07:00 до 21:00.

Зазначається, що цього року країна вперше проводила голосування поштою. Молдовські громадяни, які проживають у США, Канаді, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії, могли проголосувати поштою на виборах 20 жовтня.