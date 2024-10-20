Про це пише видання Point.
У президентських виборах участь беруть 11 кандидатів. Чинна проєвропейська президентка Молдови Мая Санду лишається найбільш популярною з-поміж кандидатів та сподівається переобратися на новий строк.
На референдум також винесено проєкт закону про зміну Конституції Республіки Молдова, висловлений питанням: “Ви підтримуєте зміну Конституції з метою вступу Республіки Молдова до Європейського Союзу?”.
Виборчі дільниці у Молдові працюють з 07:00 до 21:00.
Зазначається, що цього року країна вперше проводила голосування поштою. Молдовські громадяни, які проживають у США, Канаді, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії, могли проголосувати поштою на виборах 20 жовтня.
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