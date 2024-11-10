Про це йдеться в повідомленні Генерального інспекторату поліції Молдови.
Молдовські правоохоронці виявили дрон після звернення від місцевого мешканця. Територію, де впав безпілотник, перекрили.
“На місці присутні всі спеціалізовані служби, а фахівці відділу технічної вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС проводять дослідження безпілотника”, – йдеться в повідомленні.
Наразі невідомо, який саме безпілотник впав на території Молдови, але Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які “вийшли з повітряного простору” в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.
Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.
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