Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Генеральний інспекторат поліції Молдови.

Дрон було виявлено поблизу села Кошерниця в Кріуленському районі, що розташований у центральній частині Молдови.

“Інформація була негайно передана компетентним органам, а в районі, де впав безпілотник, був обмежений доступ громадян”, – зазначили в молдовській поліції.

Поліція продовжує стежити за ситуацією, здійснюючи заходи безпеки на місці падіння.

Нагадуємо, що 10 листопада на території був виявлений російський ударний безпілотник.