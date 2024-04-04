На півдні Молдови за 500 метрів від кордону з Україною виявили уламки дрона "Шахед", який зазвичай використовує Росія для своїх ударів.

Про це повідомляє Прикордонна поліція Молдови.

“Близько 14:15, біля села Етулія Вулкашенського району виявили фрагменти безпілотника з написом на крилі “Герань-2”, – йдеться в повідомленні.

На місце негайно прибули “компетентні органи”, а доступ до місця, де було виявлено уламки дрона, було обмежено. Наразі фрагменти безпілотника аналізують фахівці.

“Наразі уламки безпілотника аналізуються фахівцями, які поки що не виявили жодних ризиків”, – зазначили прикордонники.

Минулої п’ятниці, 29 березня, Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон, поблизу річки Дунай і кордону з Україною.

Також нагадаємо, що в ніч проти 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, яку випустила авіація дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві, де перебувала 30 секунд.