Про це повідомляє Прикордонна поліція Молдови.
“Близько 14:15, біля села Етулія Вулкашенського району виявили фрагменти безпілотника з написом на крилі “Герань-2”, – йдеться в повідомленні.
На місце негайно прибули “компетентні органи”, а доступ до місця, де було виявлено уламки дрона, було обмежено. Наразі фрагменти безпілотника аналізують фахівці.
“Наразі уламки безпілотника аналізуються фахівцями, які поки що не виявили жодних ризиків”, – зазначили прикордонники.
Минулої п’ятниці, 29 березня, Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон, поблизу річки Дунай і кордону з Україною.
Також нагадаємо, що в ніч проти 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, яку випустила авіація дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві, де перебувала 30 секунд.
- У Румунії біля українського кордону впав дрон
- Молдова не підтверджує інформацію про проліт ракет над своєю територією.
- Польща підняла в небо винищувачі: в повітряному просторі чергують літаки