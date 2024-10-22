Віце-прем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба наразі перебуває з робочою поїздкою на Одещині. Разом із заступником міністра Тимуром Ткаченком та головою Адміністрації морських портів України Євгенієм Ігнатенком він відвідав порти Чорноморськ, Південний та Одеса.

Олексій Кулеба підкреслив, що стабільна робота українських портів і Українського морського коридору є запорукою продовольчої безпеки у світі. Тому питання безпеки портів, персоналу та суден є пріоритетними.

“Посилюємо оборонні заходи в кожному порту. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки. Необхідно також забезпечити додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями. Додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій”, – сказав Кулеба.

Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 86 суден, які мають експортувати майже 2 млн тонн вантажів.

Загалом за час дії Українського коридору до трьох портів зайшло понад 2,8 тисячі суден, якими направляється продукція до понад 50 країн світу.