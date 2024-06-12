Про це повідомляє рух опору “Атеш”.

Як зазначають партизани, техніка розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин, Московської області:

Координати: 56.3493465151, 36.797851616.

Рух опору зауважує, що дана станція супутникового зв’язку забезпечує зв’язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії.

“Унаслідок знищення цієї станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку, і, як наслідок, ослаблено систему ППО всієї Московської області”, — пояснили в “Атеш”.

Атеш — військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року після повномасштабного російського вторгнення.

Партизани мобілізуються в російську армію і “руйнують її зсередини”: зливають дані позицій, складів, солдатів, техніки, влаштовують диверсії на складах та штабах.