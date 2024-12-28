Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За його інформацією, 27 грудня о першій ночі на залізничній станції Воскресенська Московської області відбувся вибух, який знищив вагони вантажного поїзда ― держава-агресор використовувала їх для забезпечення логістики російської окупаційної армії.
“Судячи із запалу російської пропаганди, яка, намагаючись приховати наслідки гуркоту, бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо воскрєсєнска ― страх вождів кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає”, — йдеться в дописі
В ГУР показали відео знищення вагонів і додали, що масштаб завданих агресору збитків встановлюється.