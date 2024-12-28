У Московській області вночі 27 грудня внаслідок вибуху були знищені вагони вантажного поїзда, які забезпечували логістику російської армії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За його інформацією, 27 грудня о першій ночі на залізничній станції Воскресенська Московської області відбувся вибух, який знищив вагони вантажного поїзда ― держава-агресор використовувала їх для забезпечення логістики російської окупаційної армії.

“Судячи із запалу російської пропаганди, яка, намагаючись приховати наслідки гуркоту, бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо воскрєсєнска ― страх вождів кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає”, — йдеться в дописі

В ГУР показали відео знищення вагонів і додали, що масштаб завданих агресору збитків встановлюється.