На аеродромі “Клін-5” у Московській області був знищений російський штурмовий гелікоптер Мі-24.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Зазначається, що це сталося у ніч з 9 на 10 листопада.

Також відомо, що згорілий вертоліт належав 92-й ескадрильї 344-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ.

“ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання”, — написали у розвідці.