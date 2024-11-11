Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.
Зазначається, що це сталося у ніч з 9 на 10 листопада.
Також відомо, що згорілий вертоліт належав 92-й ескадрильї 344-го центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ.
“ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання”, — написали у розвідці.
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