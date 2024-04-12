Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado вибухнув на півночі Москви, повідомило російське державне видання РИА Новости з посиланням на екстренні служби міста. Вибух неідентифікованого пристрою під позашляховиком стався біля будинку номер 3 на Коровинському шосе, пожежі не відбулося.

Телеграм-канал «112» стверджує, що автомобілем, що вибухнув у Москві, володіє колишній працівник СБУ Василь Прозоров, який кілька років проживає в Москві. Про це ж повідомили телеграм-канали Mash та Shot.

За інформацією Shot, вибух стався після того, як водій завів двигун автомобіля. Постраждалого госпіталізували з травмами ніг, пише Mash. Кілька автомобілів, що стояли поруч, зазнали пошкоджень через осколки.

Серед імовірних причин того, що сталося, за даними Mash, розглядають вибух саморобної бомби або розрив підземного газового трубопроводу. У дворі, де вибухнув автомобіль, велися газові роботи, пише «Осторожно, новости».

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу “у зв’язку з інцидентом, що стався на Коровинському шосе в місті Москва, в результаті якого пошкоджено автомобіль і постраждав його власник”. В СК не уточнили, за якою статтею порушено справу. За даними “112”, розслідування ведуть за статтею про замах на вбивство.

Василь Прозоров – колишній підполковник СБУ. У березні 2019 року під час пресконференції в Москві він заявив, що з квітня 2014 року і до свого звільнення у 2018 році “з ідеологічних мотивів” співпрацював з Росією. Тоді ж Прозоров зробив кілька суперечливих заяв, зокрема, звинуватив українську владу в катастрофі малайзійського “Боїнга” під Донецьком у 2014 році.

В СБУ стверджували, що звільнили Прозорова “за службову невідповідність — систематичне вживання алкоголю на робочому місці, дискредитацію звання офіцера”. СБУ назвала Прозорова зрадником, а його слова — брехнею.