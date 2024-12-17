Сьогодні вранці, 17 грудня, в Москві на Рязанському проспекті підірвали автомобіль начальника Військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ Ігоря Кирилова. Разом із ним загинув і його помічник.

Про це повідомили у Слідчому комітеті Росії.

За попередніми даними, вибухівка була закріплена на електросамокаті, припаркованому біля автомобіля. Її підірвали дистанційно.

Унаслідок вибуху у житловому будинку з першого до четвертого поверху вибито скло та пошкоджено двері під’їзду. Також постраждали три автомобілі, що стояли поруч.

Напередодні Служба безпеки України повідомила Ігорю Кирилову про підозру у вчиненні воєнних злочинів. За даними українського слідства, він віддав наказ застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових, що підтверджено 4 800 задокументованими випадками після початку повномасштабного вторгнення РФ.