Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Зазначається, що на півночі Москви на парковці біля будинку на Синявинській вулиці вибухнула Toyota Land Cruiser під час того, як чоловік та жінка сідали в автівку. Стверджується, що в автівці перебував 49-річний Андрій Торгашов — заступник начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв’язку № 33790.

Пізніше російські ЗМІ з посиланням на джерела у МВС РФ повідомили, що причиною вибуху автомобіля стала детонація вибухового пристрою, встановленого в ньому.

За даними очевидців, Андрію Торгашову, який сідав у авто, відірвало ноги. Поранення також отримала жінка, ймовірно, його дружина Майя.