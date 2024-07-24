Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
Зазначається, що на півночі Москви на парковці біля будинку на Синявинській вулиці вибухнула Toyota Land Cruiser під час того, як чоловік та жінка сідали в автівку. Стверджується, що в автівці перебував 49-річний Андрій Торгашов — заступник начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв’язку № 33790.
Пізніше російські ЗМІ з посиланням на джерела у МВС РФ повідомили, що причиною вибуху автомобіля стала детонація вибухового пристрою, встановленого в ньому.
За даними очевидців, Андрію Торгашову, який сідав у авто, відірвало ноги. Поранення також отримала жінка, ймовірно, його дружина Майя.
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