У центрі Москви був знайдений мертвим співробітник Федеральної служби безпеки Росії Володимир Фещенко.

Про це пише “РИА Новости” з посиланням на правоохоронні органи.

Інформацію про інцидент першим оприлюднив російський Telegram-канал “ВЧК-ОГПУ”, який вважають пов’язаним із російськими силовими структурами.

За опублікованими даними, Володимир Фещенко був співробітником контррозвідки ФСБ, і його тіло було знайдено на робочому місці з глибоким пораненням голови.

Інцидент нібито стався в ніч на 13 січня в адміністративній будівлі на вулиці Ольховська, 25, де розміщуються різні підрозділи Міноборони, а також Управління ФСБ Московського військового округу.

Telegram-канал Baza також уточнив, що Фещенко був чемпіоном Росії з гирьового спорту, а в його голові виявлено кульовий отвір.

На місце події прибули співробітники ФСБ та Військового слідчого комітету, які наразі встановлюють усі обставини смерті.