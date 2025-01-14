Про це пише “РИА Новости” з посиланням на правоохоронні органи.
Інформацію про інцидент першим оприлюднив російський Telegram-канал “ВЧК-ОГПУ”, який вважають пов’язаним із російськими силовими структурами.
За опублікованими даними, Володимир Фещенко був співробітником контррозвідки ФСБ, і його тіло було знайдено на робочому місці з глибоким пораненням голови.
Інцидент нібито стався в ніч на 13 січня в адміністративній будівлі на вулиці Ольховська, 25, де розміщуються різні підрозділи Міноборони, а також Управління ФСБ Московського військового округу.
Telegram-канал Baza також уточнив, що Фещенко був чемпіоном Росії з гирьового спорту, а в його голові виявлено кульовий отвір.
На місце події прибули співробітники ФСБ та Військового слідчого комітету, які наразі встановлюють усі обставини смерті.
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