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У МОЗ назвали кількість пошкоджених та зруйнованих медзакладів росіянами від початку повномасштабного вторгнення

Армія РФ від початку повномасштабної війни пошкодила понад 1600 медичних об'єктів у різних областях України.

Понеділок, 22 липня 2024, 19:54

В Україні за час війни повністю відновлено 510 медзакладів, пошкоджених РФ | Бізнес.Цензор

Такі дані опубліковано на сайті міністерства охорони здоров’я.

Так, внаслідок ворожих атак було пошкоджено 1642 медичні об’єкти 676 закладів охорони здоров’я, ще 214 об’єктів 99 медустанов було зруйновано повністю.

Найбільше постраждали медустанови у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. При цьому точної інформації про кількість пошкоджених об’єктів на тимчасово окупованих територіях поки що немає.

У МОЗ також зазначили, що влада продовжує відновлювати медичну інфраструктуру, незважаючи на бойові дії та війну.

“За понад два роки у різних областях країни повністю або частково відновлені 885 об’єктів медзакладів. З них 523 медичні об’єкти відновлено повністю та ще 362 – частково. Найбільше відновлено у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях”, зазначено у повідомленні.

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Теги: агресія РФ, Війна в Україні, МОЗ, російсько-українська війна

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